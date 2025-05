«Avviato l’iter della legge sui contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane. Il documento è stato illustrato in commissione». A dichiararlo è il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio.

«La legge, proposta dal consigliere Flavio Cera e sottoscritta da me e dai colleghi Grasselli, Maura, Mari, Berni, Tiero, Nicolai e Rotondi, si pone come obiettivo - spiega Zelli - quello di riconoscere l’importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio. Con la proposta di legge s’intende concedere contributi per coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all'acquisto dei terreni o fabbricati e sostenere l'attività agricola nei terreni». «Analizzando in Regione il contesto delle zone montane del Lazio - conclude il presidente - si è riscontrato, nonostante l'utilizzo, da diversi anni, di alcuni strumenti comunitari quali l'indennità compensativa, un continuo degrado e abbandono di queste zone. Questo fenomeno di abbandono può causare effetti potenzialmente rischiosi per l’ambiente, come il rischio di dissesto idrogeologico, incendi e degrado. Riteniamo pertanto giusto intervenire, incentivando il recupero di aree che invece possono essere una grande risorsa per le comunità».

