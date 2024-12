“Entro la prossima settimana, Forza Italia procederà alla nomina del proprio commissario comunale della città capoluogo”. Lo scrive in una nota Giuseppe Fraticelli, vicesegretario provinciale di Forza Italia. “La nomina - aggiunge - verrà ufficializzata dal coordinatore regionale del partito azzurro Claudio Fazzone su proposta del segretario provinciale Alessandro Romoli. La scelta del Commissario comunale rientra a pieno titolo all’interno del progetto di riorganizzazione di Forza Italia nella Provincia di Viterbo. Un progetto, questo, iniziato con il congresso provinciale che si è celebrato a gennaio e che ha portato all’elezione del segretario Alessandro Romoli e del nuovo coordinamento provinciale. Obiettivo finale del progetto di riorganizzazione del partito, è quello di favorire un maggior radicamento di Forza Italia sul territorio della Tuscia per arrivare ad essere presenti in tutti i comuni della Provincia”.

Fraticelli, poi, fa una precisazione: “Per quanto riguarda invece il Comune di Viterbo - si legge ancora nella nota - Forza Italia è organizzata al suo interno con il proprio e unico referente Elpidio Micci. È dunque il consigliere Micci l’unico titolato a parlare ed operare in rappresentanza del partito azzurro all’interno del consiglio comunale di Viterbo. Gli altri consiglieri comunali, quando dunque prendono la parola, o lo fanno per conto di altri partiti e gruppi politici, o lo fanno esclusivamente a titolo personale”.