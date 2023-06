«Parafrasando Galileo Galilei citiamo la sua celebre "e pur si muove" avendo appreso con grande soddisfazione e un pizzico di stupore, la splendida notizia che regala finalmente un risultato concreto alla deprecabile situazione delle strutture di proprietà del comune presso il complesso ex Eca».

Lo scrive in una nota l’associazione La Tuscia nel Cuore- «Infatti - aggiungono - dopo vari tentativi infruttuosi, resi tali da giustificazioni machiavelliche e paradossali, finalmente è stata sbloccata l'assegnazione delle residenze, ed i primi inquilini hanno così potuto accedere ad un sussidio di inestimabile valore sociale. Vogliamo gioire insieme ad Alessandro e Andrea che per primi usufruiranno di questo sostegno, stringendoci in un ideale abbraccio per il risultato ottenuto, che gli garantirà la possibilità di implementare la loro autonomia per un cambiamento radicale nelle specificità quotidiane della loro vita. Per la nostra associazione - spiegano - la risoluzione della problematica di questi due splendidi ragazzi rappresenta una piccola grande soddisfazione, essendo stati, in tempi non sospetti, primi attori nel sottolineare, con articoli ed interpellanze, spiegazioni plausibili ad una vicenda stantia e limitante, chiedendo e auspicando interventi celeri e risolutivi a sanare tale anomalia gestionale, favorendo di fatto il miglioramento della sussistenza residenziale a ragazzi con particolari difficoltà, bisognosi di attenzioni e sostegni mai procrastinabili o discutibili, nel rispetto doveroso di una sensibilità dovuta». «Un plauso a chi a lavorato alla realizzazione di questo obiettivo - proseguono dall’associazione -, nella speranza che il risultato ottenuto funga da sprone a perseguire sulla strada tracciata verso il compimento di altri progetti sociali, utili al risanamento o al miglioramento di realtà fragili come quella di Andrea e Alessandro». «Speriamo che non serva sempre la reprimenda o l'osservazione trasversale per fare sì che il sistema istituzionale diventi proattivo e risoluto nelle controversie sociali ma che sia snello e fluido nell'affrontare tematiche stringenti ed attuali, come testimonia, loro malgrado, la situazione dell'ormai celebre "coppia della tenda" ancora ferma ai box e pur si muove», concludono dall’associazione Tuscia nel Cuore.