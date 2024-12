CANEPINA - La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo, sia per le Elezioni europee, sia per le amministrative in programma in molti paesi della Tuscia. Proprio come a Canepina, dove lunedì scorso è stata registrata grande partepazione, al cortile del Museo delleTradizioni popolari, per la presentazione della lista “Civica per Canepina”, con Lorenzo Fanelli candidato sindaco. Lo rendono noto i componenti della lista stessa.

«Tanti i cittadini canepinesi, di diversi orientamenti politici, che hanno partecipato all’evento manifestando dunque la grande voglia di cambiamento, amministrativo e politico, che il paese ormai richiede», spiegano. «Lunedì abbiamo presentato la nostra idea di Canepina e la squadra con la quale la vorremmo realizzare. Continueremo nelle prossime settimane con eventi e iniziative per coinvolgere il più possibile la cittadinanza che, stanca di una visione politica unilaterale che ormai da troppi anni si ripete in Comune, chiede un’alternativa e un ricambio: elementi, questi, che rappresentano le fondamenta di una democrazia», concludono i candidati.

