CIVITAVECCHIA – «La Giornata Internazionale della donna, istituita dalle Nazioni Unite, è un momento per ricordare le conquiste ottenute dalle donne in termini di diritti e riflettere sulle disuguaglianze ancora esistenti che perpetuano la nostra società».

Così in occasione dell’8 marzo Cinzia Napoli, Coordinatrice di Azzurro Donna Forza Italia Civitavecchia.

«Sono sempre stata attivamente interessata – continua – a tutte queste tematiche, in quanto i numerosi atti di violenza nei confronti delle donne dimostrano quanto lavoro ancora ci sia da fare, nonostante i numeri siano in calo. Secondo una mia ricerca, nei primi tre mesi del 2024 si possono contare già 9 donne vittime di femminicidio. Dal 2018 al 2023, i numeri scendono: si passa da 71 vittime nel 2018 a 42 nel 2023. Questo è un calo sintomo di un lavoro di rieducazione all’affettività che sembra pian piano dare i suoi frutti. Ma il nostro obiettivo è arrivare a 0 vittime. Questo è un obiettivo che intendiamo perseguire con Forza Italia, grazie anche al grande supporto dell’Onorevole Catia Polidori, deputata alla Camera e Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, che sta portando avanti un progetto cui tengo molto: l’istituzione dell’app MaiSole. Un modo per rendere il digitale socialmente utile al fine di assistere e sostenere, 24 ore su 24 tramite telefono, tutte le donne che si trovano in una situazione di difficoltà o pericolo. L’app fungerà da strumento di prevenzione, con l’accesso gratuito e tempestivo alla geolocalizzazione, su base volontaria, delle donne vittime di violenza. Anche il Ministro Tajani è in procinto di presiedere una conferenza stampa dove – conclude – si toccheranno temi riguardo la violenza contro le donne e l’impegno di Azzurro Donna, mettendo in luce il pieno sostegno nelle nostre attività».

