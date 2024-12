SANTA MARINELLA – Proseguono gli interventi di riqualificazione del cimitero comunale di Santa Marinella.

Sono stati infatti avviati i lavori di ripristino e rifacimento del manto di asfalto di tutti i viali interni, i quali necessitavano di opere di manutenzione e messa in sicurezza.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Tidei – di come la nuova impresa concessionaria dei servizi cimiteriali abbia iniziato le opere di riqualificazione del nostro Cimitero. Dopo l’annosa questione dei loculi, finalmente in via di risoluzione, c’era senza dubbio la necessità di migliorare l’aspetto estetico del cimitero e garantire i servizi essenziali di fruibilità e decoro”.

“E’ nostro impegno monitorare e garantire gli interventi necessari al miglioramento del Cimitero – ha aggiunto il Consigliere delegato Alessio Rosa – affinché questo luogo sia quotidianamente curato e degno delle visite ai nostri cari. Gli interventi di miglioramento proseguiranno con la sistemazione della pavimentazione, delle balaustre e dalla cura quotidiana del verde e dei giardini”.

