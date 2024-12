«Non si rilancia il centro storico chiudendo la storica sede dei “Cuccioli”». Lo dicono a gran voce dal gruppo consiliare comunale del Pd Alvaro Ricci, Alessandra Troncarelli, Lina Delle Monache e Francesca Sanna. «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da alcuni genitori, preoccupati della mancata pubblicazione del bando, relativamente ai posti comunali messi a disposizione del nido “I Cuccioli” - spiegano i consiglieri -. Ricordiamo le precedenti dichiarazioni dell’assessore Notaristefano la quale affermava che quel nido comunale era motivo di orgoglio e sul quale l’amministrazione avrebbe investito in servizi educativi di qualità anche in funzione della strategia generale di rilancio del centro storico. Non solo, aggiungeva che i servizi esistenti sarebbero stati migliorati e ne sarebbero stati creati dei nuovi». «Ad oggi - proseguono dal Pd - non ci risulta nulla di tutto ciò, quindi chiediamo alla sindaca e all’assessore competente in materia quali siano le intenzioni dell’attuale amministrazione sul destino del nido comunale in questione e se le voci di corridoio sull’eventuale e prossima chiusura siano vere. Qualora smentite, chiediamo quali siano le azioni che intendono mettere in campo per implementare i servizi educativi e per garantire un maggior servizio alle famiglie, fermo restando la competenza, la professionalità e il grande lavoro quotidiano di tutte le educatrici e del personale coinvolto, che ringraziamo, per la buona crescita delle bambine e dei bambini della nostra città», concludono i consiglieri comunali.

