MONTEFIASCONE - «È con grande preoccupazione che ci rivolgiamo ai cittadini di Montefiascone riguardo l’assenza dell’assessore Carla Mancini in materia di promozione turistica e di sinergie con le fiere nazionali e internazionali. Un’amministrazione che sembra ignorare le enormi opportunità che il nostro territorio ha, per il rilancio del turismo». A dirlo è il coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia, Mirko Zuffi. «Abbiamo assistito a numerose occasioni perse alle fiere di settore - spiega -, attività fondamentali per la promozione delle bellezze e delle ricchezze storiche di Montefiascone. In particolare, condanniamo la scarsa attenzione verso il Giubileo 2025 in corso, ed è un segnale allarmante che sottolinea come questa giunta non abbia la minima progettualità per valorizzare il nostro patrimonio culturale, religioso e turistico». «Montefiascone, con la sua storia legata al Cammino di Francesco che passa a soli 100 km dalla Tomba di Pietro a Roma, alla via Romea che si interseca nel nostro comune, alla nostra Basilica di San Flaviano, alla nostra cattedrale di Santa Margherita, la chiesa di Sant’Andrea e alla Rocca dei Papi che ci consentirebbero di avere le carte in regola per attrarre pellegrini ed un turismo sostenibile da ogni angolo del mondo. Eppure, tutto ciò passa inosservato da parte dell’assessore al turismo Mancini - aggiunge Zuffi -. Siamo esterrefatti dalla totale mancanza di attenzione, visione e di interesse mostrata da un assessore che, invece di capitalizzare il nostro immenso patrimonio culturale, sembra aver confuso Montefiascone per una sala compleanni, organizzando festicciole qua e là durante l’anno. Non c’è traccia di strategia né di impegno per la valorizzazione del nostro territorio, mentre tutti gli altri comuni si preparano ad accogliere il flusso turistico dell’imminente Giubileo. Ci chiediamo: che fine ha fatto l’assessore al Turismo? Come è possibile che Montefiascone, con la sua storia, la sua cultura e la sua posizione strategica, venga completamente trascurata in un periodo così importante per il turismo religioso e culturale? Non possiamo più aspettare in silenzio mentre la nostra città viene lasciata nell’oblio».

«Montefiascone pretende di più, e i cittadini lo sanno bene. È ora che la giunta prenda sul serio il nostro patrimonio, con azioni concrete e progetti ambiziosi, anziché continuare a sprecare opportunità.

L’assessore Carla Mancini deve rendere conto del suo scarso operato, mentre noi continueremo a lottare per Montefiascone e il suo futuro», conclude Zuffi.

