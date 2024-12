CERVETERI - Il cimitero di Ceri finisce sotto la lente di ingrandimento del consiglio comunale. E non con poche polemiche tra maggioranza (in primis il sindaco Gubetti) e opposizione. "Nodo del contendere", la mozione presentata dal consigliere FdI, Luigino Bucchi (alla fine però approvata all'unanimità) e il sopralluogo effettuato nelle settimane precedenti dallo stesso consiglierei, insieme al primo cittadino e all'assessore all'Ambiente alla struttura della frazione. Un'area dove purtroppo da anni si registrano - come più volte denunciato sia dalla politica che dai cittadini - numerosi disagi non solo per i defunti ma anche per i loro cari. Infiltrazioni, allagamenti, un terreno non troppo idoneo che rischia di sprofondare e poi, l'esaurimento dei loculi. Vicenda, questa, che riguarda tutti i cimiteri comunali e che da anni ormai attende una soluzione. Con la sua mozione il consigliere FdI ha chiesto all'amministrazione di intervenire con la realizzazione di nuovi loculi e un colombaio. Contemporaneamente, nel documento, si chiede un eventuale ampliamento dello stesso (previa autorizzazione da parte della Soprintendenza) andando ad utilizzare il parcheggio adiacente. Mozione approvata all'unanimità «dopo un animato dibattito e scaramucce tra maggioranza e opposizione e il relatore Bucchi». Per il sindaco Gubetti la presentazione del documento aveva il "retrogusto" della «strumentalizzazione». «Non più di un mese fa abbiamo effettuato un sopralluogo, insieme a Bucchi, al cimitero di Ceri dove abbiamo visionato tutti gli interventi indispensabili». Insomma, l'impegno era stato già preso in quell'occasione. A surriscaldare ancor di più gli animi l'attacco all'opposizione, "rea" di presentare mozioni su «interventi che stiamo facendo (come nel caso della strada di Due Casette, come ha evidenziato il sindaco, ndr) o presenti nel nostro programma elettorale» con il solo scopo, per il sindaco, «di dire poi che è merito vostro se quegli interventi sono stati fatti». Parole non condivise dai banchi della minoranza con i consiglieri Gianluca Paolacci (per la strada di Due Casette) e Luca Piergentili (per la situazione relativa ai cimiteri) che non hanno perso l'occasione di replicare. «Sono 12 anni che facciamo battaglie sui cimiteri», ha sottolineato Piergentili ricordando come due anni e mezzo fa lui in prima persona si occupò di risolvere alcuni problemi relativi a delle infiltrazioni e tornando a puntare i riflettori su quella crisi di maggioranza ancora non risolta che porta ad avere una giunta a metà. I consiglieri di Governo civico, sono infatti rimasti in aula solo durante la discussione e votazione della variazione di bilancio (passata all'unanimità anche con i voti dei dissidenti) per poi lasciare l'aula durante la discussione di interrogazioni e mozioni.

