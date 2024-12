ROMA – Il concetto di centrodestra unito "siamo convinti che non sia solo uno slogan da utilizzare per riempire lo spazio su qualche manifesto elettorale, ma un valore importante da tutelare nel rispetto dell'elettorato e della classe dirigente che lavora ogni giorno sul territorio". Lo afferma in una nota Angelo Valeriani, segretario provinciale della Lega a Roma. «Le ultime ore, però, sono state caratterizzate da una singolare rappresentazione del perimetro della coalizione molto distante da quella da noi auspicata - aggiunge – con fughe in avanti e prove muscolari che non aiutano alla definizione di un quadro complessivo più coerente e forte per affrontare tutti gli appuntamenti elettorali che ci attendono. Rinnovo quindi l'invito ai colleghi di tutte le forze politiche di centrodestra ad accelerare una riflessione congiunta, senza cedere ai personalismi, alle divisioni interne e all'opportunismo di pochi: tutti elementi che rischiano di consegnare tante amministrazioni agli avversari esterni».