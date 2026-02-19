SANTA MARINELLA – Il centrodestra cittadino prova a uscire dalla fase di stallo e a compattarsi in vista delle prossime elezioni amministrative. I coordinatori comunali Alex Cosimi, per Forza Italia, e Giuseppe Maddaloni, per Lega Salvini Premier, lanciano un segnale di unità, prendendo atto della proposta che in queste ore si sta facendo strada: la disponibilità alla candidatura a sindaco del dottor Damiano Gasparri, medico di famiglia e santamarinellese. Secondo i due coordinatori, la possibile discesa in campo di Gasparri rappresenta una novità significativa nello scenario politico locale. Una figura, sottolineano, capace di mettere insieme le diverse anime del centrodestra e di superare l’attuale fase di incertezza. “Riteniamo questa proposta una novità importante – dichiarano – in grado di unire tutte le componenti della coalizione. Parliamo di una persona di esperienza ed equilibrio, da sempre dedita all’ascolto, al dialogo e al lavoro di squadra”. Nel comunicato, Cosimi e Maddaloni evidenziano come il profilo del medico santamarinellese possa garantire un approccio pragmatico alla guida della città, ponendo al centro le esigenze dei cittadini e le sfide future del territorio. In particolare, la coalizione mira a costruire un progetto amministrativo condiviso per Santa Marinella e Santa Severa. Da qui l’appello rivolto ai rispettivi partiti e alle forze civiche. “L’unità della coalizione è fondamentale per affrontare la prossima stagione amministrativa. È il momento di lavorare insieme, superando divisioni e personalismi, per il bene della comunità”. L’invito è quindi a costruire un percorso comune, con l’obiettivo di presentarsi compatti alle urne. “Siamo pronti a lavorare fianco a fianco – concludono – per costruire un futuro migliore per la nostra città”.