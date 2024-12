TARQUINIA - Giovedì prossimo 18 aprile alle ore 16, l’onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina e capo della coalizione “Sud chiama Nord” sarà a Tarquinia e più precisamente ad Etruscopolis in via della Pietrare, invitato dal coordinatore provinciale di Rinascimento: Daniela Bordo, per ammirare la famosa Etruscopolis, tanto amata da Vittorio Sgarbi, famosa in tutta Italia e per parlare di politica nazionale.

lo annuncia Dario Di Francesco, coordinatore di Rinascimento.