S. MARINELLA – La locale sezione del Pd accusa la società Laziocrea, che gestisce alcune attività del castello, di estromettere il Comune dall’organizzazione di eventi da tenere presso il maniero. “Apprendiamo che esiste una bozza di proposta relativa al protocollo d’intesa tra il Comune e Laziocrea, società in house incaricata dalla Regione per la gestione e la valorizzazione del castello di S. Severa, ritenuta irricevibile dall’amministrazione, date le sue innumerevoli criticità, il dato certo è che ad oggi la convenzione tra Laziocrea e Comune non è ancora stata stipulata, estromettendo di fatto l’Ente locale da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi».