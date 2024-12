NEPI - Il Castello dei Borgia, simbolo della storia e dell’identità di Nepi, è al centro di un ambizioso progetto di recupero. L’annuncio è stato dato dal sindaco Franco Vita, che ha illustrato, con tanto di immagini fotografiche, i primi passi concreti verso la riqualificazione di una parte del castello, attualmente in uno stato di degrado. Il Comune di Nepi, che ha acquistato la porzione della struttura interessata, ha presentato una domanda di contributo per un importo di 4,3 milioni di euro, cifra che servirà per avviare i lavori necessari a ridare splendore a uno dei monumenti più importanti della città.

La giunta comunale ha approvato la richiesta di contributo, segnando un passo decisivo verso la realizzazione del progetto. Questo è solo l'inizio di un percorso che mira a risollevare le sorti del Castello dei Borgia, considerato da molti un gioiello architettonico, ma che negli ultimi anni ha sofferto di incuria e abbandono. Il sindaco Vita ha sottolineato che questo intervento rappresenta una delle priorità del suo mandato e uno degli impegni centrali del programma elettorale della sua lista.

«Uno degli impegni del programma elettorale della nostra lista inizia il suo cammino e prende corpo», ha dichiarato il sindaco Franco Vita con soddisfazione. Il progetto di recupero non solo restituirà alla cittadinanza e ai visitatori un pezzo importante della storia locale, ma contribuirà anche a promuovere il turismo culturale, generando opportunità economiche e sociali per il territorio.

