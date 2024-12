NEPI - Il Comune di Nepi ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di euro 300mila per la costruzione di bagni all’interno della Corte del Castello dei Borgia e per la disinfestazione di piante erbacee di una parte delle mura. Ad annunciarlo il sindaco del paese: Franco Vita. C

E’ inoltre in corso di approvazione, da parte della Soprintendenza, un progetto del Comune del valore economico di 250mila euro, per la disinfestazione delle piante erbacee delle mura dell’ala nuova del Castello, acquistata dall’amministrazione comunale targata Vita. «Con tale intervento - spiega il primo cittadino - verrà anche eseguita la messa in sicurezza dei luoghi per consentirne la visione al pubblico. Ebbene - aggiunge Vita - i lavori del primo intervento sono conclusi e per la prossima stagione non vedremo più i bagni chimici all’interno della Corte. La loro realizzazione, collocata sotto il torrione a sinistra dell’entrata, è avvenuta secondo le indicazioni della Soprintendenza, nel rispetto delle caratteristiche della struttura», conclude il sindaco.

