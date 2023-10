SANTA MARINELLA – Il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella torna di nuovo sul tema del giorno in città, che è quello di una sua ipotetica adesione a Fratelli D’Italia. Una notizia che ha destato scalpore perché Minghella è da sei anni uno dei membri della maggioranza del sindaco Pietro Tidei, e che in questa legislatura occupa un posto importante nella scacchiera tideiana e cioè quello di presidente del consiglio comunale.

Ma perché è uscita fuori questa voce, tanto da far dichiarare al commissario del circolo cittadino di Fdi che “in relazione ad articoli di stampa in cui si parla di una possibile entrata in Fratelli d’Italia del presidente del consiglio comunale di Santa Marinella Emanuele Minghella, comunico in qualità di commissario del circolo di Fdi di Santa Marinella che ad oggi il signor Minghella non ha avuto nessun contatto con gli organi dirigenziali territoriali di questo partito”. Una comunicazione che ha dato fastidio a Minghella perché, come dice lui, non ha mai pensato di entrare in Fratelli D’Italia. “Dovete chiedere alla consigliera Baciu perchè sono uscite queste chiacchiere – dice Minghella – io non ho mai chiesto la tessera di Fratelli D’Italia, quindi la signora Baciu, evidentemente ha paura che possa minare il terreno sotto di lei perché probabilmente pensa di poter occupare in futuro, un posto importante nell’amministrazione. Tutti conoscono la mia provenienza politica, non sono ne comunista ne di destra, io sono un centrista ed infatti sto nella lista civica Cittadini al Centro. Io sto bene in questa maggioranza, sono amico sia di Fratturato che da la Fantozzi, e non mi sento legato a questa destra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA