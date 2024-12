«Approvati oggi dal Consiglio regionale 4 importanti ordini del giorno collegati alla Legge di Stabilità a mia prima firma».

Lo dichiara in una nota Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio.

«Il primo – spiega – promuove il turismo ferroviario nel Lazio in tutte le sue forme, sulla rete FS quanto sulle ferrovie regionali ex-concesse Roma-Viterbo e Roma-Lido, il secondo prevede il superamento delle barriere architettoniche sensoriali nei contesti culturali e sui trasporti per garantire l'inclusione sociale alle persone con disabilità uditiva, il terzo favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro alle donne socialmente svantaggiate e vittime di violenza o abusi, mentre il quarto ha l'obiettivo di creare uno sportello regionale con cui dare un concreto supporto agli operatori sanitari che hanno subito atti di violenza. Questi Ordini del Giorno – conclude – sono il frutto del confronto che ho avviato in questi mesi con i cittadini e le associazioni/comitati di categoria e trattano argomenti di interesse sociale, culturale ed economico rispetto ai quali la nostra amministrazione regionale, presieduta da Francesco Rocca, si è dimostrata sempre particolarmente sensibile. Rivolgo un particolare ringraziamento ai colleghi della maggioranza».

