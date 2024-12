CERVETERI - «Cerveteri da capitale della cultura a capitale senza biblioteca». La denuncia è del consigliere d'opposizione, Luca Piergentili, che punta i riflettori sulla carenza di personale. «Sono mesi - prosegue Piergentili - che esiste il problema del personale, così come diceva l'amministrazione». Ma dal foglio affisso sulla porta della biblioteca il motivo, sembrerebbe essere un altro: infiltrazioni d'acqua. "Vista l'ordinanza sindacale n.47 del 30 agosto 2024 si comunica che la biblioteca comunale "Nilde Iotti" rimarrà chiusa fino al 16 settembre 2024". Questo infatti quello che recita l'avviso. Problematica causata da un malfunzionamento dell'impianto di condizionamento, come si legge nell'ordinanza sindacale pubblicata sull'albo pretorio. E confermata dal sindaco Gubetti che replica al consigliere Piergentili: «La riapertura era prevista regolarmente per il 2 settembre. In fase di riapertura, però, il personale ha notato la presenza di alcune infiltrazioni d'acqua sulle pareti» e così per riparare il danno «abbiamo ritenuto di dover prolungare il periodo di chiusura». «Desolante vedere che chi ha avuto il mandato dagli elettori per rappresentarli, invece di adoperarsi per il bene della città con progetti e iniziative usi il suo tempo per diffondere false notizie anziché farsi garante di una corretta ed equa informazione, nel rispetto del ruolo istituzionale che ricopre e dei cittadini che lo hanno votato».