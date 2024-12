FIUMICINO - «Disagi al trasporto pubblico locale»: questo quanto segnalato da Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e vicepresidente commissione Trasporti.

Dopo i recenti disagi causati dai ritardi nei pagamenti degli autisti, il trasporto pubblico locale del Comune di Fiumicino continua a essere fonte di gravi problemi - spiegano i capigruppo -. A destare particolare preoccupazione è una serie di segnalazioni ricevute da alcuni genitori riguardanti la sicurezza degli studenti che lo utilizzano.

Nei giorni scorsi -proseguono – per quanto riferito dagli utenti sui social, un mezzo della società Trotta in servizio avrebbe subito lo scoppio della gomma.

Inoltre, da diversi giorni alcuni mezzi, in particolare quelli della navetta numero 5, presentano diversi problemi tecnici dovuti al sovraccarico di studenti, specialmente all’uscita da scuola. Questa criticità è ascrivibile anche alla scarsità delle corse disponibili e dai lunghi tempi di attesa».

«Pertanto - aggiugnono Di Genesio Pagliuca e Boanni, chiediamo con fermezza all’assessore ai Trasporti di intervenire immediatamente – aggiungono i capigruppo – per fare chiarezza su questi gravi episodi e garantire che non si ripetano. In più, è urgente trovare una soluzione che assicuri un servizio di trasporto sicuro ed efficiente per gli studenti e i pendolari. La sicurezza dei ragazzi e degli utenti del trasporto pubblico deve essere la priorità assoluta. Per questo abbiamo inviato una mail alla Polizia locale e all’assessorato ai Trasporti e al tempo stesso chiediamo una commissione per audire l’azienda di trasporto», concludono Di Gensio Pagliuca e Bonanni.