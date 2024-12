CIVITA CASTELLANA - «Con profonda delusione siamo costretti a comunicare la richiesta di dimissioni del consigliere Domenico Cancilla Midossi dal gruppo del Partito democratico di Civita Castellana. Una decisione presa all’unanimità dal direttivo del circolo locale, all’indomani delle elezioni provinciali del 17 marzo 2024». E’ destinato a diventare un “caso”, quanto raccontato dai rappresentati del Pd Nicoletta Tomei, segretaria di Civita Castellana, Simone Brunelli, capogruppo Civita Castellana, e Manuela Benedetti, segretaria provinciale. «Infatti - spiegano - nonostante Domenico sia stato il nostro candidato sindaco alle elezioni comunali del 2020, in occasione di queste Provinciali ha preferito sottoscrivere e votare la lista “Rocca”, cioè una lista di destra, piuttosto che sostenere lealmente la candidatura di Nicoletta Tomei nella lista del centrosinistra. Riteniamo che questo sia un comportamento inaccettabile, ingeneroso e irrispettoso nei confronti delle persone che lo hanno sostenuto e che si sono candidate per lui e per il Pd in nome di valori e ideali che evidentemente Domenico considera negoziabili a seconda delle circostanze», aggiungono Tomwi, Brunelli e Benedetti.

«Non è così per noi. Non possiamo né vogliamo far finta di niente. La politica non può essere semplicemente una porta girevole dalla quale entrare e uscire per interessi contingenti. Per questo la posizione di Domenico non è più compatibile con il Partito democratico. L’invito che gli rivolgiamo è quello di trarre tutte le conseguenze dalla sua scelta e rassegnare le dimissioni da consigliere comunale per lasciare posto a chi è in grado di rappresentare il Partito democratico con coerenza e senza alcuna ambiguità». «In ogni caso l’azione del nostro gruppo e del Partito continuerà con la stessa determinazione profusa in questi anni per costruire un’alternativa proprio a quella destra che governa maldestramente la città e che esce sonoramente sconfitta dalle elezioni provinciali nonostante il “regalo” di Cancilla”», concludono i rappresentanti del Pd.

