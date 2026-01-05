CERVETERI – Il cancello principale della caserma dei vigili del fuoco a Cerenova è guasto e si potrebbe verificare un “ritardo nei soccorsi”.

A puntare i riflettori sulla situazione presente nella caserma di via Fontana Morella è il consigliere Salvatore Orsomando. “Nello scorso consiglio comunale – spiega – l’opposizione ha segnalato un problema, purtroppo caduto nel vuoto, rappresentato nei giorni scorsi dai nostri vigili del fuoco che, alle prese con una rottura del motore del cancello sulla via Fontana Morella, hanno segnalato alle autorità cittadine l’impossibilità di averne la sostituzione se non dopo le feste, con il serio rischio di pregiudicare la celerità nei soccorsi”. Da qui era scattata la richiesta di ripristinare il doppio senso di circolazione sulla via adiacente, “dove insiste il cancello secondario”, ha spiegato il consigliere Orsomando.

Richiesta respinta: su quella strada, infatti, come spiegato dalla Polizia locale, insiste la pista ciclabile che rende di fatto, impensanbile dunque rinunciare al senso unico. Ma l’opposizione non ci sta. “Il tempo, prezioso, richiesto per un percorso più lungo ed impegnativo per raggiungere la statale Aurelia – spiega Orsomando – potrebbe essere pregiudizievole per la salvezza di vite umane, quindi sarebbe bene che intervenga urgentemente (il sindaco, ndr) con autorità e senza indugio”.