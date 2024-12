VASANELLO – Il dipartimento per lo Sport presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato il nuovo elenco dei beneficiari del bando Sport e periferie: Vasanello è l’unico comune della provincia di Viterbo ad essere stato ammesso al finanziamento per 660mila euro completamente a fondo perduto.

«L’importante fondo ottenuto – spiega il sindaco Igino Vestri – non graverà di un centesimo né sul bilancio comunale, né sulle tasche dei cittadini. Si tratta, tra l’altro, di un risultato aspettato, e già annunciato un anno fa quando Vasanello risultò idoneo, e oggi possiamo finalmente dire, senza se e senza ma, che il campo sportivo del nostro comune cambierà volto. Finalmente dopo tanti anni, i bambini ed ragazzi potranno giocare su un vero campo in erba e non solo, considerato che saranno previsti interventi sull’illuminazione, sulla recinzione, sulla viabilità, sulle sedute delle tribune, eccetera.

Un obiettivo raggiunto che va a premiare il lavoro svolto in questi due anni e mezzo di amministrazione, senza pause, senza interruzioni, e perfettamente in linea con quanto dichiarato in campagna elettorale, quando più volte è stata ribadita l’attenzione che sarebbe stata dedicata ai più giovani, alle scuole, all’istruzione, allo sport inteso come attività fisica, ma soprattutto come inclusione e aggregazione. Nonostante lo scetticismo, l’amministrazione ha continuato a lavorare incessantemente a sostegno di un traguardo finalmente raggiunto, cui seguiranno tanti altri».

«Si tratta di un grande grido di gioia – ha concluso il sindaco – un’immensa soddisfazione per il nostro paese, uno dei pochissimi ad avere ancora un campo di calcio a dir poco preistorico. Per questo obiettivo centrato è doveroso ringraziare la meravigliosa squadra che mi circonda e in questa circostanza un plauso particolare va agli assessori Francesco Ricci e Profeta Pieri, che ci hanno creduto più di tutti e hanno il pieno merito di aver portato a casa un risultato storico per tutta la comunità».

