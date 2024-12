ALLUMIERE - I tesserati del Partito Democratico di Allumiere e la segreteria del Circolo collinare commentano positivamente il risultato elettorale del PD alle ultime elezioni Europee e evidenziano con gioia e soddisfazione il brillante risultato ottenuto dalla segretaria nazionale Elly Schlein.

"Convintamente lo scorso anno abbiamo scelto di sostenere Elly Schlein come segretaria del PD e oggi la sua forza, la sua ostinazione, la sua gentilezza e il suo coraggio ci hanno guidato verso questo risultato - scrivono dal Pd di Allumiere - grazie a quante e quanti in questi mesi hanno ricominciato a costruire questo partito insieme a noi e grazie a tutte e tutti coloro che hanno scelto con le loro matite di sostenere il Partito Democratico. Dal basso insieme alla gente, strada per strada, casa per casa. Non era semplice, non era scontato. Continuiamo così. Stiamo arrivando".