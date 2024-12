«L’azione di stimolo dell’opposizione ha dato i suoi frutti. Magicamente, dopo le notizie uscite sulla stampa, la Giunta delibera la nomina del responsabile del procedimento, nella persona del direttore dell’ufficio tecnico Paolo Capaldi, e lo autorizza alla firma della convenzione con Sogesid. Per la prima volta, inoltre, il sindaco si lascia andare a dichiarazioni ottimistiche sulla felice conclusione di questa vicenda, contrariamente a quando asserito in passato circa la difficoltà e lunghezza della procedura che avrebbe reso quasi irraggiungibile l’obiettivo della bonifica». Così, in una nota, i consiglieri di opposizione del gruppo Prospettiva comune. «Siamo convinti che con impegno, serietà e trasparenza il recupero del Pascolaro potrà davvero essere una vittoria di tutta la comunità. Aspettiamo adesso che, come contenuto nella delibera n.72/2024, siano pubblicati al più presto il testo della Convenzione e del Piano operativo di dettaglio delle attività e che, come dichiarato nel corso del consiglio straordinario del 19 scorso, il Comune organizzi un’assemblea per informare i cittadini di queste importanti novità. Da parte nostra – concludono i consiglieri - continueremo a svolgere la nostra azione di stimolo e controllo che a quanto pare sembra funzionare».