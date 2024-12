BOLSENA – Rai Radio1 con Ivan Cardia e il sindaco Andrea Di Sorte in diretta da Bolsena.

Il pomeriggio di Radio1 ha trasmesso in diretta da Bolsena; ai microfoni dell’inviato Ivan Cardia c’era il sindaco Andrea Di Sorte. Scopo della rubrica sui territori è quello di valorizzare i borghi italiani. Si è parlato della bellezza naturalistica di Bolsena, del centro storico con i suoi negozi tipici, le sue botteghe storiche, le boutique di artigiani locali e le tradizioni che rappresentano la storia di questo luogo.

Ma soprattutto della sfida che si sta affrontando sulla destagionalizzazione, per far vivere Bolsena trecentosessantacinque giorni l’anno e rendere il borgo sempre più competitivo e attrattivo nei confronti dei turisti grazie a tantissime iniziative in tutte le stagioni.

Si è parlato anche dei tantissimi eventi del mese di dicembre, specialmente dalla festa del Natale del 7 e 8 dicembre, quando la piazza principale ospiterà tantissimi giochi gonfiabili per i bambini e si procederà all’accensione delle luminarie, e del Presepe vivente che tanti visitatori porta ogni anno nella splendida cornice del quartiere medioevale.

«Bolsena borgo della felicità», così ha definito Bolsena il sindaco Di Sorte in conclusione di trasmissione.

