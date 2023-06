CIVITA CASTELLANA - Dopo l’intervento del consigliere pentastellato, Valerio Biondi, sui lavori in corso nella palestra comunale P. Smargiassi, arriva la risposta di Fratelli d’Italia.

«Il consigliere del M5s, improvvisandosi ingegnere strutturista, come un novello Fazlur Rahman Khan, avverte l’amministrazione comunale dei pericoli nel sovraccaricare una struttura prefabbricata “non progettata per contenere il peso di una altezza maggiore di quella iniziale” - si legge nella nota -. Non possiamo fare altro che ringraziare il consigliere Biondi per la sua premura, ma vorremmo rivolgergli anche il solito invito, più volte reiterato sia in commissione nei consigli comunali oltre che sulla stampa, tanto da diventare un karma: prima di parlare deve leggere e studiare la documentazione a disposizione dei consiglieri comunali».

«Studiando il progetto non serve, infatti - spiega FdI nella nota -, avere una laurea in ingegneria per comprendere che la nuova copertura sopraelevata è del tutto svincolata (in riguardo di statica ovviamente) dalla struttura esistente e risulta evidente come la stessa viene appoggiata su otto nuovi pilastri in corso di realizzazione proprio in questi giorni. Inoltre, sempre per tranquillizzare il consigliere Biondi e la cittadinanza, ci corre l’obbligo di ricordare che con nota prot. n. 2021-0000915739 la Regione Lazio – Commissione Sismica dell’Area Genio Civile di Viterbo ha espresso parere positivo sull’intervento autorizzando l’esecuzione dei lavori in itinere. Ricordiamo infine al caro consigliere Biondi che dopo un periodo troppo lungo di assenza, l’attuale amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo sport Giovanna Fortuna ha finalmente consentito il rientro nella palestra comunale di tutte quelle attività sportive che ne hanno fatto richiesta, continuando in un costante dialogo con le stesse per garantire ad ognuna spazi congrui alle loro esigenze».

«Il circolo di Fratelli d’Italia - aggiungono i rappresentati di FdI - intende esprimere la piena soddisfazione dell’operato dell’amministrazione Giampieri oltre che dell’operato dei suoi consiglieri ed assessori. Difatti giorno dopo giorno si possono osservare continui piccoli passi verso la rinascita di una cittadina ereditata in stato comatoso sotto ogni punto di vista», conclude la nota di Fratelli d’Italia.