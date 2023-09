CIVITAVECCHIA – Dopo la lettera inviata dalla Consulta dei Giovani di Civitavecchia alla Regione Lazio, in particolare al presidente Rocca e agli assessori Ghera e Baldassarre, esprimendo preoccupazione e chiedendo chiarimenti in merito al progetto di costruzione di un biodigestore da 120.000 tonnellate annue in località Monna Felicita, il M5S interviene sottolineando il silenzio che regna sull’argomento e ricordando come l'area in cui dovrebbe sorgere l’impianto «è stata ultimamente interessata da alcuni lavori di movimento terra, nonostante su tutta la faccenda pendano diversi ricorsi. Nel condividere la presa di posizione della Consulta – spiegano i grillini - non possiamo non rilevare come a queste sue preoccupazioni la Giunta regionale di centrodestra del Presidente Rocca non abbia ritenuto di dover dare seguito. Ancora più stupefacente è che a queste parole non ha ritenuto di dare seguito nessun altro: né la consigliera Mari (desaparecida dopo la folgorante elezione), né tantomeno - ma ci saremmo stupiti del contrario - il Sindaco Tedesco che su questa faccenda, come su tantissime altre che riguardano la città che non ha amministrato per più di 4 anni, fa scena muta tra una stretta di mano e l'altra. Speriamo che nei prossimi giorni qualcuno degli interpellati – hanno concluso dal M5S – si prenda la briga di rispondere alle preoccupazioni espresse dai ragazzi. Per quanto ci riguarda faremo di tutto, come abbiamo sempre fatto, per scongiurare l'ennesima iattura per la nostra città».