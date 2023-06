VALLERANO – Rinviata al 5 giugno, l’approvazione del bilancio di rendiconto 2022, che era prevista per il 31 maggio. «Non sono stati depositati i documenti nei tempi previsti dalla legge». A riferirlo è il gruppo di opposizione consiliare Vallerano Alternativa Civica.

«Questo è uno dei più importanti documenti che un’amministrazione deve approvare entro certi termini se non vuole che il consiglio venga sciolto - dicono -. Il nostro gruppo di opposizione, in seduta di approvazione di bilancio di previsione ad aprile, aveva chiesto di approvare questo documento prima delle elezioni amministrative, ormai imminenti, ma così non è stato.»

«Dobbiamo dire, per chi non lo sapesse - aggiungono dall’opposizione - che i documenti per il rendiconto di gestione devono essere messi a disposizione a tutti i consiglieri almeno 20 giorni prima del consiglio comunale, così come stabilito dall’articolo 227 D.Lgs. n. 267/2000.

Essendosi insediato il nuovo consiglio il 24/05/2023 ed essendo stato convocato il consiglio in questione per il 31/05/2023, era chiaro che i tempi non sarebbero stati rispettati». Con che consapevolezza avrebbero potuto votare i consiglieri neo eletti, anche di maggioranza, avendo avuto a disposizione così poco tempo per visionare e studiare una così delicata e importante documentazione?», chiede il gruppo consiliare.

«In virtù di questo abbiamo deciso di scrivere al prefetto affinché intervenisse presso il nostro ente e così è stato. Nella giornata di martedì 30 maggio, dopo che la prefettura ha parlato con il sindaco, il nostro capogruppo e il primo cittadino, di comune accordo, hanno deciso di rinviare il consiglio in seconda seduta, vale a dire lunedì 5 giugno. Non abbiamo atteso lo scadere dei 20 giorni poiché già la prefettura aveva inviato dei solleciti al comune per l’approvazione del rendiconto di gestione 2022, la cui scadenza era il 30 aprile. È sintomo questo, da parte nostra, di un grande senso di responsabilità verso i cittadini e verso l’ente.

In virtù di quanto è accaduto, ecco perché per noi è molto importante la conoscenza della macchina amministrativa, in tutte le sue sfaccettature. Evidentemente sia il sindaco che questa nuova maggioranza non danno molto peso a queste cose che invece per noi sono fondamentali».

«Di certo - concludono i consiglieri di minoranza - questo non è il modo migliore di partire per questa amministrazione».