TARQUINIA - «Bene il progetto di riqualificazione delle scuole avviato dalla Provincia di Viterbo e dal presidente Alessandro Romoli». Lo afferma Manuel Catini, consigliere comunale di Forza Italia Tarquinia, a poche ore dalla notizia dei lavori, ormai giunti quasi al termine, riguardanti la manutenzione straordinaria del Liceo scientifico V. Cardarelli sede di Tarquinia Lido, come già fatto precedentemente con la sede centrale. «L’obiettivo dell’amministrazione provinciale - ricorda Catini - è stato quello di sfruttare la pausa estiva delle lezioni per portare a termine i lavori senza arrecare disagi prolungati alle attività didattiche. Lavori che si sono concentrati in particolar modo sia sulle coperture dell’edificio scolastico che sulle facciate esterne dello stesso. L’intervento è stato commissionato dalla Provincia di Viterbo e realizzato mediante un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)». «Investire sulle scuole e sui giovani - commenta Catini - è investire sul futuro e da parte mia un plauso all'amministrazione provinciale con il presidente Romoli e il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Ermanno Nicolai».