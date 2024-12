Grande successo per l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento” che si è tenuta il 17 dicembre per l’intera giornata presso la sede del M5S, in Corso Italia 107.

Moltissimi i giocattoli portati in dono e molti quelli scambiati. «Vale la pena ricordare il funzionamento dell’iniziativa che è molto semplice e che ripeteremo durante le festività natalizie: è possibile portare due o più giocattoli o libri per bambini alla sede del Movimento e, in cambio, se ne potrà prendere uno a tua scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili», fanno sapere dal M5s. «I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una festa che li riguarda in modo speciale. Oltre a suscitare gioia, insegnano loro valori importanti come la generosità, la solidarietà, la speranza e la fantasia. Ringrazio chi ha donato, chi ha partecipato e per ultimo, ma non certo ultimi a chi degli attivisti si è messo a disposizione per l’ottima riuscita dell’evento», conclude Claudio Bombelli, portavoce GT M5S Viterbo.