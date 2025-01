CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio una nutrita delegazione di Fratelli d'Italia di Civitavecchia, guidata dal Coordinatore comunale Paolo Iarlori, dal consigliere regionale Emanuela Mari, dal capogruppo consiliare Massimiliano Grasso e dal consigliere comunale Simona Galizia, ha incontrato nel Commissariato di Viale della Vittoria il dirigente di Polizia di Stato dottor Aurelio Metelli, per manifestare a tutti gli agenti della Polizia di Stato la gratitudine e la vicinanza di Fratelli d'Italia, esprimendo piena ed incondizionata solidarietà per i vili attacchi e per la campagna mediatica di odio che irresponsabilmente alcuni ambienti della sinistra stanno conducendo contro le nostre forze dell'ordine.

«Siamo grati alle Forze dell'Ordine che ogni giorno difendono i diritti, la sicurezza e le libertà di tutti i cittadini Italiani, mettendo spesso a repentaglio l'incolumità personale. Senza le nostre forze dell'ordine i diritti e le libertà che il nostro ordinamento costituzionale prevedono per tutti i cittadini italiani non sarebbero effettivamente garantiti: per questo oggi siamo simbolicamente andati in Commissariato ad incontrare il dirigente dott. Aurelio Metelli, per esprimere la nostra piena ed incondizionata solidarietà, gratitudine e vicinanza nei confronti di tutti gli agenti di Polizia e di tutte le nostre forze dell'ordine, che ogni giorno difendono le istituzioni ed i diritti e le libertà di tutti con il loro servizio», dichiara Paolo Iarlori, coordinatore di Fratelli d'Italia che prosegue: «Da oggi lanciamo anche a Civitavecchia la petizione popolare BASTA AGGRESSIONI ALLE FORZE DELL'ORDINE a supporto delle iniziative legislative che il governo Meloni si accinge a proporre in Parlamento per incrementare le tutele per le nostre forze dell'ordine, attraverso un inasprimento delle pene per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, per l'inserimento del reato di rivolta in carcere, per una maggiore tutela legale per gli agenti e per dotare le forze dell'ordine di maggiori strumenti di difesa. Misure concrete – conclude Iarlori – per tutelare i servitori dello Stato che ogni giorno garantiscono la sicurezza, i diritti e le libertà di tutti gli Italiani».

È possibile firmare la petizione online su www.iostoconleforzedellordine.it, nella sede del circolo di Fratelli d'Italia in via Carducci n. 29 e nei gazebo che saranno prossimamente allestiti nelle piazze di Civitavecchia e delle altre città italiane.

