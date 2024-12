FIUMICINO – “Ristabiliamo la verità dei fatti: in Consiglio era in corso un dibattito sulla situazione della Palestina e il mio intervento, interrotto più volte, era di totale solidarietà alle vittime della guerra”. Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini torna sul consiglio comunale di ieri che ha visto al centro del dibattito il conflitto israelo-palestinese. “È assolutamente falso che io abbia pronunciato una frase simile sulla bandiera palestinese, come è vero però che a latere dei lavori ho espresso in maniera forte e colorita il mio pensiero sull'attività di inutile propaganda politica portata avanti con manifesti e interruzione dei lavori da parte dell'opposizione. La mia storia personale, la mia attività politica e personale non possono essere messe in dubbio da una ricostruzione strumentale e artatamente inventata per gettare discredito."