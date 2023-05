FIUMICINO - «Sono 7 i nomi che ho in mente per la nuova giunta comunale»: a darne notizia è il sindaco Mario Baccini con delle anticipazioni rilasciate durante l’evento di solidarietà “Uniti per l’Emilia-Romagna”, tenutosi in piazza Grassi. Per quanto riguarda quali siano i nomi, però, si dovrà attendere ancora un po’, come sottolineato dallo stesso Sindaco nel suo primo discorso pubblico alla città, tenuto dal palco: «Comunicherò i nomi dei miei collaboratori e dei miei assessori nei prossimi giorni alla stampa».

Il Sindaco ha anticipato anche la probabile data di convocazione del primo Consiglio comunale dell’era Baccini: «Le procedure sono a posto, i consiglieri comunali sono stati proclamati (leggi qui), quindi, immagino faremo il Consiglio comunale l’8 giugno. Faremo una grande squadra – ha poi sottolineato Baccini – un grande Consiglio comunale, opposizione e maggioranza nel bene della nostra città. Ma ora io voglio solo dire grazie a tutti voi. Volevamo festeggiare questa sera e fare tante cose, ma davanti ad un fatto così nefasto, così grave che sta avvenendo nel nostro Paese non possiamo alzare i torni. Però possiamo alzare la voce per dire che noi ci siamo, che la nostra città. E’ una città solidale che starà vicino a quella regione ed alla sua gente. E sono sicuro che insieme daremo ancora una volta la dimostrazione di quanto sia grande la nostra città».

L’evento di solidarietà ha avuto come obiettivo il lancio di una raccolta fondi, organizzata dal Comitato elettorale Baccini Sindaco e destinata proprio all’Emilia-Romagna: «Fiumicino – ha spiegato il Sindaco – ha già mandato ulteriori volontari per aiutare le popolazioni alluvionate, ma serve anche una riserva economica che raccoglieremo in città, rivolta a tutti coloro che ne hanno bisogno in questo momento. Spargiamo la voce. In settimana lanceremo anche un’iniziativa istituzionale come Comune. Ringrazio il Capo dello Stato, il Presidente della Regione e tutte le istituzioni sono vicino a tutti coloro che oggi stanno soffrendo«.

Scroscianti gli applausi delle centinaia di persone presenti, tra giovani, anziani, adulti e bambini, che hanno accompagnato le parole del Sindaco. Baccini ha poi ringraziato i cittadini di Fiumicino per la fiducia dimostrata ed ha concluso l’evento presentando sul palco i consiglieri di maggioranza eletti nel Consiglio comunale. All’evento erano presenti anche diversi esponenti della coalizione di centrodestra che ha sostenuto Baccini alle elezioni del 14 e 15 maggio.