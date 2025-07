CIVITAVECCHIA – «Il coordinatore cittadino di Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, Cinzia Napoli ci segnala che alla sessione annuale dell'Osce, in svolgimento a Porto, l'onorevole Catia Polidori, coordinatore nazionale, ha presentato una mozione approvata all'unanimità dai 57 stati europei presenti per ribadire ancora una volta il diritto di tutte le donne di essere libere di scegliere il proprio destino, senza essere considerate esseri inferiori rispetto al genere dominante nè essere usate come bottino di guerra. Come assunzione di responsabilità di tutta l'organizzazione ha chiesto inoltre l'istituzione di una commissione permanente ad hoc». Così ha dichiarato il coordinatore provinciale Pamela Pierotti.

«Ancora una volta Catia Polidori e con lei tutto Azzurro Donna e Forza Italia è in prima fila per riaffermare i diritti delle donne. Ricordo che Forza Italia è l'unico partito politico al cui interno è operante un movimento tutto al femminile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA