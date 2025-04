CIVITAVECCHIA – Si è svolto ieri un incontro del direttivo di Azzurro Donna di Civitavecchia con la Coordinatrice cittadina Cinzia Napoli e la Coordinatrice provinciale di Roma Pamela Pierotti. Un momento di confronto e condivisione che ha visto la partecipazione attiva di numerose donne provenienti dal territorio cittadino e dalla provincia. Al centro dell’incontro, la ferma volontà di mettere in campo iniziative concrete per promuovere la parità di genere e combattere la violenza contro le donne, una piaga purtroppo ancora drammaticamente presente nella nostra società. L’obiettivo è quello di dare voce e spazio alle donne, affrontando tematiche spesso trascurate ma di grande rilevanza per la salute e il benessere femminile. Nei prossimi mesi sono previsti diversi eventi pubblici nei quali le donne saranno protagoniste assolute. Saranno trattati temi fondamentali come l’endometriosi, l’ansia, la menopausa e altri argomenti legati alla condizione femminile.

«Nel solco dell’impegno sociale e del principio che “nessuno deve essere lasciato indietro”, in occasione della Pasqua Azzurro Donna ha promosso, insieme al consigliere comunale Luca Grossi – spiegano - una campagna di solidarietà per la raccolta di uova pasquali. Le uova saranno donate ad associazioni del territorio per essere distribuite ai bambini, portando un sorriso a chi ne ha più bisogno. Un ringraziamento speciale va a Conad Nord Ovest, che ha sostenuto con generosità questa iniziativa. Azzurro Donna continua così il suo percorso di attenzione concreta verso le persone, mettendo le donne al centro delle politiche sociali, sanitarie e culturali del territorio».