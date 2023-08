CIVITAVECCHIA – “La legge sul femminicidio non è abbastanza. Lo dicono purtroppo i numeri, che al momento hanno raggiunto l’agghiacciante cifra di 36 vittime nel solo 2023. Bene allora fa la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori, a preparare una campagna parlamentare per istituzionalizzare alcuni utili servizi in difesa delle donne, attualmente attivi solo su base volontaria. Tra questi l’app con la geolocalizzazione o la chiamata su richiesta delle donne che attraversano percorsi difficili rappresenta senz’altro una soluzione immediata ed efficiente. Come Azzurro Donna di Civitavecchia sosterremo l’iniziativa dell’on. Polidori, tenendo sempre accesa anche sul nostro territorio l’attenzione sul tema drammatico della violenza”. Così Cinzia Napoli, responsabile di Azzurro Donna Civitavecchia.

