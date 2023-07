FIUMICINO - Sull’autovelox di viale Tre Denari il Comune ora vuole vederci chiaro. «A seguito delle numerose sollecitazioni dei cittadini, multati in viale tre denari dall'autovelox ove non risulterebbe visibile la segnaletica di rito, ho provveduto a richiedere con urgenza l'intervento della polizia locale per verificare lo stato dell'arte e risolvere il problema. Naturalmente ho informato il sindaco e l'assesore ai lavori pubblici di quanto sta accadendo», le parole del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, che ha provveduto a protocollare un'istanza urgente per risolvere la questione della segnaletica nel viale che collega le località del nord del comune.