SANTA MARINELLA - Il Partito Democratico di Santa Marinella, in linea con la segretaria nazionale Elly Schlein, ha voluto organizzare per domani presso il porto turistico, un incontro che ha come titolo “Estate Militante”. “Un evento – dice la segretaria cittadina del Pd Lucia Gaglione - aperto a tutti, dai vertici all’ultimo degli iscritti, come del resto già accade in tutto il Paese, perché è importante per il nostro partito ritornare tra la gente e portare temi che interessano tutti e dei quali si parla purtroppo poco e in modo confuso, quindi abbiamo voluto esserci, nonostante il caldo e la gente proiettata alle vacanze. Questo incontro sarà possibile grazie alla disponibilità che il Segretario Regionale Daniele Leodori, mi ha accordato non appena gliel’ho chiesta, ma lo stesso hanno fatto le consigliere regionali Michela Califano e Eleonora Mattia, Emiliano Minnucci della direzione regionale e Rocco Maugliani Segretario Provinciale. Con questo parterre di eccellenza potremo condividere e approfondire temi importanti come l’autonomia differenziata e il Pnrr, il lavoro, la sanità, ma anche fissare i punti salienti per quella che sarà la programmazione del prossimo autunno che vedrà una mobilitazione dal basso del Partito Democratico, soprattutto per contrastare il Governo centrale. L’estate militante continuerà con i giovani democratici da poco costituitisi con il Circolo Tirreno, che hanno in programma delle attività tutte loro e che proporranno a Santa Marinella, a Cerveteri e a Ladispoli. Mi sono impegnata perché il circolo Pd Santa Marinella abbia un ruolo da protagonista sia in questa estate militante, sia nel prossimo futuro, con nuovi incontri, perché è un circolo che ha al suo interno molte risorse che vanno colte in una vera elaborazione sensata e partecipata.