VETRALLA - Sandrino Aquilani è stato chiamato a far parte della delegazione italiana presso il Comitato europeo delle regioni. È una carica importante, di prestigio, che lo stesso primo cittadino di Vetralla accoglie con estrema soddisfazione e che gli è arrivata direttamente dal segretario generale di Bruxelles.

«È un riconoscimento che mi spinge – spiega Aquilani -, a fare ancora di più e meglio. La prima tappa sarà, a breve, quella di partecipare alla Commissione Econ che si svolgerà a Wismar in Germania nei giorni 17-18-19 ottobre. Un impegno al quale parteciperò con entusiasmo. Colgo l’occasione per ringraziare Forza Italia per aver riposto in me questa grande fiducia a partire dal nostro segretario nazionale, ministro degli esteri e vice presidente del consiglio Antonio Tajani, il deputato Francesco Battistoni e il commissario provinciale Andrea Di Sorte».

Anche Forza Italia si mostra soddisfatta per il risultato ottenuto dal sindaco Aquilani.

«È stata una figura facilmente spendibile quella di Sandrino, – dichiara lo stesso Andrea Di Sorte -, per la sua esperienza e le sue innumerevoli competenze acquisite sul campo in tanti anni di amministrazione. Sarà un uomo capace di fare il meglio per l’Italia e il suo territorio. Una notizia questo incarico che ci riempie di orgoglio. Auguriamo a lui buon lavoro a partire da questa prima tappa di ottobre in Germania. Nel contempo cogliamo l’occasione per ringraziare chi lo ha preceduto, – conclude il commissario provinciale – sapendo ben fare, il nostro Sergio Caci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA