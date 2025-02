CIVITAVECCHIA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Civitavecchia, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia, riguardante l’efficientamento energetico. La proposta si basa su una recente determina regionale che ha avviato la manifestazione di interesse per i comuni che vogliono accedere ai finanziamenti destinati a migliorare l’efficienza energetica delle proprie strutture. In particolare, la mozione impegna il sindaco e la giunta comunale a destinare questi fondi per l’efficientamento energetico delle scuole di competenza comunale.

L’obiettivo della proposta è quello di ridurre il consumo di energia e migliorare l’efficienza delle scuole cittadine, utilizzando risorse economiche regionali per realizzare interventi concreti. Si prevede, ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento dell’isolamento termico degli edifici scolastici e l’introduzione di tecnologie energetiche moderne e a basso consumo.

«Sono orgogliosa che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità la nostra mozione – ha commentato la consigliera Simona Galizia – l’efficientamento energetico delle scuole è una priorità per garantire un futuro più sostenibile e sicuro per i nostri bambini e per l’intera comunità. Con questo intervento, non solo ridurremo i costi, ma miglioreremo anche la qualità della vita nelle scuole e daremo un contributo concreto alla tutela dell’ambiente».

«L’approvazione di questa mozione – ha aggiunto il capogruppo FdI Massimiliano Grasso – è un segnale forte di responsabilità verso le future generazioni. L’efficientamento energetico è un passo fondamentale per garantire alle scuole un futuro migliore, con edifici più sicuri e con una minore incidenza di costi energetici. Fratelli d’Italia, con questa proposta, continua a lavorare per il benessere della nostra città e per l’adozione di politiche sostenibili».

«È evidente l'importanza di questi interventi - commenta il coordinatore di Fratelli d'Italia Civitavecchia Paolo Iarlori - per il futuro della città, in quanto l’efficientamento energetico non solo riduce i costi per il consumo di energia, ma contribuisce anche a creare un ambiente più sostenibile, a beneficio della comunità e delle generazioni future. Per i Comuni sopra i 30.000 abitanti lo stanziamento complessivo è di 20 milioni di euro: si tratta di una grande opportunità che Civitavecchia non può perdere e, per questo, ringrazio Simona Galizia per aver proposto la mozione e tutti i consiglieri comunali per averla approvata, con l'auspicio che venga adesso messa in campo una adeguata progettazione».