VETRALLA - «Antonella Sberna saprà rappresentare il nostro territorio in Europa». Lo dice Roberto Tomassini, rappresentante di Fratelli d’Italia Vetralla. «Il voto dell’8 e 9 giugno scorso che ha rinnovato il Parlamento europeo - afferma Tomassini - ha sancito un successo storico, Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha scommesso sul nostro territorio, dando la possibilità alla Tuscia di esprimere una candidatura che poteva giocarsi le sue possibilità per entrare in Europa. Abbiamo raggiunto in provincia percentuali record e Antonella Sberna ha superato ogni più rosea aspettativa con oltre 49mila presenze; questo è il risultato di un progetto serio, del lavoro di tutta una comunità umana e delle straordinarie capacità di Antonella. Vetralla ha fatto la sua parte, 2.400 voti per Fratelli d’Italia il 47,42% e 1024 preferenze per Antonella Sberna. Un risultato clamoroso che riempie di orgoglio tutti noi ma allo stesso tempo ci responsabilizza ancor di più. Vogliamo ringraziare tutti i vetrallesi per la fiducia accordata e fare le nostre più sentite congratulazioni ad Antonella augurando a lei un buon lavoro», conclude Tomassini.

