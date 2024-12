Antonella Sberna è eurodeputata. «Incredibilmente sì» ha dichiarato a caldo qualche minuto dopo l’esito delle urne, nella tarda serata di ieri.

«Un grande risultato, straordinario e storico. Un onore e una grande responsabilità per me poter rappresentare la nostra nazione e il nostro territorio all’Europarlamento».

Palese la soddisfazione della candidata che, per la prima volta, porta Viterbo e la Tuscia a Bruxelles. Un evento epocale per la provincia di Viterbo, un traguardo storico. E Antonella Sberna è pronta al cimento.

«Stasera (ieri ndr.) si festeggia ma da domani (oggi ndr.) subito al lavoro». Le dinamiche europee non costituiscono un mistero per lei, potendo contare sull’esperienza lavorativa maturata qualche anno fa proprio presso il Parlamento europeo.

Nel pomeriggio di ieri, mentre erano in corso d’opera gli scrutini delle schede, il nostro giornale l’aveva raggiunta telefonicamente.

E la voce della prima e unica candidata viterbese ad avere l'opportunità di poter approdare a Bruxelles denunciava un po’ di stanchezza per la lunga veglia di domenica notte ma anche l’emozione e l’attesa per i dati che arrivavano dai seggi sparsi nel Lazio, in Toscana, Umbria e Marche e per l'esito finale.

Un esito vittorioso che si è tradotto in oltre 47mila preferenze per Antonella Sberna e che per tutta la durata dello spoglio l’ha vista saldamente ancorata nella top five dei candidati nella circoscrizione Italia Centro. La neo eurodeputata viterbese si piazza al 5° posto tra i candidati espressi da Fratelli d’Italia, preceduta da Carlo Ciccioli (50.347), da Marco Squarta (54.110), da Nicola Procaccini (118.528) e, naturalmente, sul podio con 589.120 preferenze la premier Giorgia Meloni. Oltre 47mila i consensi registrati dalla Sberna, di cui 17.474 ottenuti nella sola provincia di Viterbo. Alla circoscrizione Italia Centro - Lazio, Toscana, Umbria, Marche - sono assegnati complessivamente 15 eurodeputati.