S. MARINELLA – Domani il Partito democratico di Santa Marinella e Santa Severa parteciperà alla grande manifestazione nazionale in piazza del Popolo a Roma perché l’alternativa per un futuro più giusto c’è. «Abbiamo aderito subito e con convinzione alla iniziativa voluta fortemente dalla segretaria Elly Schlein – dice la segretaria cittadina Lucia Gaglione - per esprimere il nostro dissenso contro il governo, che dimostra di non comprendere i reali bisogni delle persone, eliminando ogni forma di necessaria tutela per i meno fortunati. Scenderemo in piazza per far sentire la nostra voce per una giustizia sociale, per una sanità giusta, per il diritto alla casa, per i diritti civili, per la transizione energetica contro la crisi climatica e per dire chiaramente che non permetteremo che si stravolga la Costituzione. Il Pd sarà il capofila in questa mobilitazione nazionale, che vedrà coinvolta tutta l’opposizione e le forze sociali. Le ragioni per unirsi a noi in questa iniziativa sono molte, faremo la nostra parte per protestare contro un governo senza nessuna visione di sviluppo per il Paese, senza investimenti sulla sanità, soprattutto la sanità mentale, un governo che ignora il diritto allo studio e alla casa, che riduce prima e poi di nuovo aumenta l’Iva su pannolini e assorbenti, che approva un taglio del cuneo fiscale valido solo per un anno. Il Pd di Santa Marinella e Santa Severa ha organizzato insieme al Pd Provinciale, la partecipazione alla manifestazione con un pullman dei circoli del “Coordinamento litorale Roma Nord”, che partirà da Santa Marinella in piazza Civitavecchia alle 11, la partecipazione è aperta a tutti”.