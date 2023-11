ALLUMIERE - Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è!". Questo il monito dei consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico e di tutto il circolo di Allumiere, i quali invitano tutti a partecipare alla manifestazione di sabato 11 novembre a piazza del Popolo di Roma Piazza. Il Circolo del Pd di Allumiere sta organizzando la partecipazione dei collinari e la partenza da Allumiere sarà sabato alle ore 10 in piazza della Repubblica. Dal Pd l'invito a non mancare a questo appuntamento: "L'11 novembre vi aspettiamo a Roma, saremo lì per far sentire forte la nostra voce. Saremo lì per la giustizia sociale e per quella climatica. Saremo lì per difendere la sanità pubblica e le istituzioni, per ribadire che il salario minimo è necessario e che non si può fare cassa sui poveri, per opporci alla riforma costituzionale che è una pericolosa arma di distrazione di massa. Saremo lì perché vogliamo mobilitarci per la pace, a tutela di tutti i civili. Saremo lì, tutte e tutti, insieme, per un futuro più giusto". Anche la consigliera regionale

Marta Bonafoni esorta tutti a partecipare: "Eccola una buona ragione per scendere in piazza con noi l'11 novembre a piazza del Popolo: una transizione verde dal cuore rosso. Appuntamento alle ore 14 per la giustizia sociale, per la giustizia ambientale, per la pace".

La consigliera comunale del Pd, Nicol Frezza spiega: "Fortemente voluta dalla segretaria Elly Schlein, l’11 novembre a Roma ci sarà una grande manifestazione per la giustizia sociale, ma anche una grande mobilitazione per la pace: questi sono i due punti fondamentali della manifestazione. Come PD Allumiere abbiamo aderito con convinzione a questa manifestazione. Scendiamo in piazza con chi vuole difendere la sanità pubblica dai tagli, ma anche per chi si vuole battere per il salario minimo, il diritto alla casa, per la salvezza del pianeta, per l’uguaglianza. La manifestazione è aperta a chiunque abbia le sue ragioni per volere un futuro migliore, perché crediamo che l’alternativa a questo governo e alle politiche di destra c’è. Qui ad Allumiere l’appuntamento è alle ore 10 in piazza della Repubblica dove ci sarà a disposizione un pullman, insieme al Coordinamento litorale Roma Nord, per Roma".

