TARQUINIA - Fermento in città in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera, quado i cittadini di Tarquinia saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle cariche da sindaco e di tutto il consiglio comunale. E non solo.

Il partito dell’Udc cerca di chiarire subito la propria posizione nell’intento di gettare le basi che possano portare ad un centrodestra unito e vincente..

«Appuntamenti elettorali importanti caratterizzeranno la primavera del 2024 per Tarquinia - afferma il coordinatore provinciale Gino Stella -: provinciali, Europee e comunali. L’Udc sarà pronto e disponibile per mettere in campo un centrodestra unito, ma nel rispetto degli obiettivi di governo e nella considerazione dovuta a tutti i partiti di coalizione».

«Riteniamo che sia giunta l’ora per il nostro territorio di elaborare e lavorare per un Governo di buona salute pubblica - sottolinea il segretario provinciale dell’Udc Gino Stella - questo è uno tra gli obiettivi imprescindibili dei 10 punti da condividere con i partiti di coalizione . Sono al contempo libero e certo di affermare che, nel caso in cui dovessero essere disattese le condizioni necessarie per far sì che il centrodestra vada unito, l’Udc non presterà il fianco ad una unità politica soltanto di facciata».

“A tale condizione - conclude Gino Stella - sarà nostro dovere sociale, istituzionale e morale aprire un’altra partita - quella del confronto e della condivisione di obiettivi con tutte le forze civiche e non per possibili accordi trasversali, condizione per la quale il centrodestra stavolta sarà destinato ad essere protagonista per le sue divisioni”.

