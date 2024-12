TARQUINIA - Continuano a delinearsi gli assetti politici in vista delle amministrative di giugno.

Il sindaco uscente Alessandro Giulivi, in corsa per il secondo mandato, ottiene il sostegno di “Noi moderati”. L’onorevole Marco Di Stefano, coordinatore regionale del partito, ha nominato in queste ore Fabio Nardi coordinatore del comune di Tarquinia.

«Come partito stiamo lavorando in molti comuni della regione per poter crescere sempre di più, anche in vista degli appuntamenti elettorali di giugno - ha affermato Marco Di Stefano - La nomina di Fabio Nardi a Tarquinia si inserisce in questa spinta che il partito vuole imprimere al fine di radicarsi sempre di più sui territori- ha continuato Di Stefano- nomina propulsiva alla creazione di una nostra lista a Tarquinia, in vista della prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale».

«Una sfida elettorale - continua Nardi - dove come partito convergeremo sul nome dell'attuale sindaco in carica Alessandro Giulivi, con il quale in questi giorni abbiamo avuto un incontro per confrontarci sui problemi della città, sul suo sviluppo e sul programma futuro. Mi complimento con il neo nominato Fabio Nardi convinto di aver scelto la persona adatta in termini di radicamento sul territorio per svolgere il ruolo di coordinatore per Tarquinia».

Fabio Nardi, che ha accolto la nomina con entusiasmo ribadisce: «Tutto il nostro impegno sarà per la creazione di una lista di “Noi Moderati” in grado di mettere insieme persone credibili e rappresentative della città di Tarquinia, un primo banco di prova come coordinatore, ringrazio il partito e l'onorevole Di Stefano per questa opportunità in cui metterò tutto il mio impegno e la mia passione».

«Da subito a lavoro per una lista di appoggio al sindaco Giulivi», conclude Nardi.

