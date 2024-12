TARQUINIA - Sono stati programmati e troveranno svolgimento, già a partire dalla prossima settimana, una serie di incontri di formazione politica e amministrativa.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di offrire un percorso formativo aperto a tutti, ispirato ai valori e ai principi conservatori, ponendo l'attenzione sui temi di rilevanza locale e nazionale più significativi.

Saranno inoltre oggetto di approfondimento fondamenti e principi di diritto pubblico, imprescindibili per comprendere il funzionamento della macchina amministrativa e formare così una classe politica preparata e consapevole.

I primi incontri si svolgeranno inizialmente presso la sede di Fratelli d'Italia Tarquinia, in via Umberto I n.36, e verteranno sulle seguenti tematiche: riparto delle competenze tra enti locali e amministrazione centrale; comunicazione politica e istituzionale; come funziona il bilancio comunale; binomio tra marketing turistico e territoriale; il quadro istituzionale dell'Unione europea.

