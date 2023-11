BAGNOREGIO - L’amministrazione in aiuto dei suoi cittadini, rimborsando i servizi che il Comune fornisce e le imposte comunali, a quelle famiglie con i figli a carico, monogenitoriali, con anziani bisognosi di assistenza, pensionati, che si trovano in difficoltà a sostenere le spese fondamentali per la vita familiare in virtù dell’aumento delle bollette dovuto dal caro energia. L’amministrazione, oltre agli usuali interventi socio assistenziali, intende mantenere anche per il 2023 l'iniziativa a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica, consistente nell'erogazione di un contributo economico straordinario - fino ad un massimo di euro 500,00 -, finalizzato ad aiutare nel momento di crisi le fasce con reddito basso. L'intervento è rivolto a quei nuclei familiari e persone con Isee inferiore a 15mila euro; ai nuclei familiari e persone con reddito da lavoro dipendente, pensionati, a lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, liberi professionisti che abbiano subito contrazioni rilevanti a seguito della crisi economica. Sono ammesse al contributo tutte le famiglie residenti nel Comune di Bagnoregio da almeno tre anni dalla data di apertura dell'avviso pubblico. Il richiedente deve essere cittadino italiano o straniero in possesso di un documento di soggiorno con validità almeno annuale. Sono esclusi dall'ammissione al contributo tutte le famiglie di cui anche un solo componente sia titolare di diritti reali su beni immobili, esclusi l'alloggio di residenza, immobili posti in categoria C e terreni con reddito domenicale inferiori ad euro 65. Sono altresì esclusi all'ammissione del contributo i proprietari di immobili posti nelle categorie A1, A8, A9. I requisiti per essere ammessi al contributo da parte dei beneficiari all’atto presentazione della domanda sono i seguenti: residenza anagrafica nel Comune di Bagnoregio; valore Isee 2023 del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non superiori a 15mil euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnoregio entro e non oltre 1° dicembre 2023 alle ore 12, nei presenti modi: direttamente al protocollo comunale a mano; per indirizzo mail: protocollo@comunebagnoregio.it. Indirizzo pec: comune.bagnoregio.vt@legalmail.it. L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bagnoregio.

