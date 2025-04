CIVITAVECCHIA – «La questione degli usi civici va affrontata con chiarezza, coraggio e responsabilità. Non possiamo più permettere che i cittadini paghino il prezzo di vincoli anacronistici e contenziosi infiniti». Così Pasquale Marino, candidato Presidente alla guida dell’Università Agraria di Civitavecchia, presenta i punti fondamentali dell’impegno della Lista n. 2 – Insieme per il Rilancio dell’Agraria sul tema più delicato e urgente: la cancellazione dei vincoli sulle Tenute delle Mortelle, XIII Quartucci e Ferrara.

Negli ultimi anni l’Agraria ha perso 16 cause relative alla Tenuta delle Mortelle, con perizie tecniche che confermano il carattere allodiale (quindi privo di usi civici) di oltre 165 ettari in pieno centro urbano. «Continuare su questa strada – spiega Marino – significherebbe solo aumentare i costi legali e perdere ulteriori gradi di giudizio, compresi appelli e ricorsi in Cassazione. Occorre fermarsi subito, rinunciare ai procedimenti inutili e portare a sentenza solo la causa generale avviata dal Comune, per chiudere una volta per tutte l’efficacia della sentenza 181/90».

Per la Tenuta XIII Quartucci, il piano presentato dall’Ente è stato già respinto dalla Regione per carenze procedurali. La Lista n. 2 intende ripartire da un censimento documentato delle terre realmente gravate da vincoli, distinguendole da quelle che devono tornare libere, sulla base degli atti di affrancazione oggi disponibili. Inoltre sulla Tenuta Ferrara, recenti documenti confermano l’assenza di demanio: «Vogliamo avviare un procedimento trasparente e risolutivo anche su questo fronte - afferma il candidato presidente Pasquale Marino – il nostro obiettivo è semplice: restituire dignità e diritti ai cittadini, chiudere le ferite legate al contenzioso e ridurre le spese legali che gravano sul bilancio dell’Ente».

Questa è una delle battaglie storiche del Comitato civico che compone la Lista n. 2, formato da persone che da anni si battono al fianco dei cittadini contro un sistema ingiusto.

Di seguito alcune informazioni, dedicate ai soci, sulle due giornate di voto.

Si vota domenica 13 aprile (7-23) e lunedì 14 aprile (7-15) presso l’Aula consiliare ‘Renato Pucci’ del Comune di Civitavecchia. Per esprimere il proprio voto si barra il simbolo della lista che si sceglie (esempio la Lista n. 2). Si può indicare una preferenza per uno degli 8 candidati della lista. Non è ammesso il voto disgiunto.

I candidati della Lista n. 2 sono: Battilocchio Vincenzo, Cacace Antonio, Casu Claudio, Di Carmine Stefano, Evangelisti Fabio, Perrone Giovanni Battista, Pierucci Sandro, Simonetti Paola.