CERVETERI - «Il servizio gestito da Acea "fa acqua" da tutte le parti nel vero senso della parola». Perdite idriche e disagi per i residenti di via del Pincetto a Ceri per i quali «usufruire dell'acqua potabile, bene di prima necessità è un miraggio».

A denunciare la situazione è il consigliere d'opposizione, Luigino Bucchi. Spesso, infatti, come evidenzia l'esponente di FdI, a causa delle continue rotture lungo la condotta, «le famiglie servite rimangono all'asciutto per diverso tempo». Una vicenda questa portata più volte in consiglio comunale. La prima volta nel 2023 quando a una interrogazione di Bucchi e Orsomando, «Acea rispondeva al sindaco che riferiva in aula ai consiglieri, che non riteneva urgente il rifacimento del tratto di condotta che veniva menzionato perché nel corso dell'anno si erano verificate solo sette rotture».

Argomento riportato poi in aula il 6 giugno 2024 con una nuova interrogazione dove si denunciava un'altra situazione: «Per la soluzione del problema - spiega Bucchi - la società che gestisce il servizio idrico sembrerebbe aver complicato ancora di più l'approviggionamento idrico alle famiglie che abitano in questa via, installando a valle un riduttore di pressione con il risultato che quando l'acqua, rotture permettendo, arriva nelle abitazioni» arriva in quantità ridotte: solo un filo.

«Il sindaco di risposta, nelle sue dichiarazioni, prometteva un nuovo intervento presso il gestore per risolvere il problema».

Ma oggi, a distanza di pochi giorni dalla discussione in aula «gli abitanti di via del Pincetto sono di nuovo senza acqua a causa di una nuova rottura che attende da ore di essere riparata».

